連結道路重鋪路面趕工 花蓮高寮大橋便道提前通車

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花蓮高寮大橋因強震倒塌，交通中斷，縣府施作臨時便道及連結道路改善工程完工，20日上午提前開放通行。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 112年1月20日

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）去年918台東強震造成花蓮高寮大橋倒塌，交通中斷，縣府施作臨時便道、兩側連接道路重新鋪設路面，原訂21日開放通行，經趕工提前於今天開放通行。

台東918強震造成橫跨秀姑巒溪的高寮、崙天大橋倒塌，花蓮縣府預估重建期至少20個月，去年現勘評估水流及堤防位置後，決議搭設溪底便道因應，崙天大橋臨時便道完工後7日開放通行，高寮大橋臨時便道及連結道路改善工程也於今天完工。

花蓮縣府今天發布新聞稿指出，通往高寮大橋臨時便道的替代道路為防汛道路、農路，因道路老舊部分有坑洞，昨天緊急封閉鋪設瀝青混凝土路面，改善路段約800公尺，原定2天工期，昨天晚間全數鋪設完成，今天上午提前開放通行。

花蓮縣府指出，高寮大橋及崙天大橋臨時便道通車後，由玉里鎮公所負責安全管制，原則上採日間通行，夜間、颱風及大雨禁止通行，15公噸以上大型車禁行。（編輯：謝雅竹）1120120