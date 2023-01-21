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北市22日拆除水源快速道路引橋 警封閉往北車道

2023/1/21 16:25
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（中央社記者劉建邦台北21日電）警方今天指出，台北市政府於22日至24日，將進行拆除水源快速道路引橋（原富民路匝道）工程，到時將封閉水源快速道路往北（萬華方向）2線等車道，呼籲駕駛人注意。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料表示，北市府在農曆春節期間進行拆除水源快速道路引橋（原富民路匝道）施工作業，將封閉水源快速道路往北2線車道，包含水源快速道路、泉州街口及水源快速道路、青年路口，屆時封閉往北入口。

警方指出，水源快速道路往南2線車道維持通行，為維護匝道拆除施工期間的周邊道路交通順暢，施工地點附近道路將有5處交管，以維護交通順暢。

警方表示，駕駛在管制期間可提前改道，水源快速道路往北（萬華方向）的車輛，能從水源快速道路、泉州街口，及水源快速道路、青年路口管制往北，水源路平面道路（中華路至青年路）可正常通行。

警方說，往北車輛可提前改道行駛中華路，至西藏路左轉，至萬大路或西園路左轉，遇環河快速道路再右轉行駛往北，或在水源路及青年路口右轉後，行駛青年路至萬大路423巷左轉，到環河快速道路再右轉行駛往北。

水源快速道路往南（新店方向）車輛，維持2線車道通行，沒有管制措施。

台北市工務局指出，配合「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」施作，22日至24日將拆除富民路銜接水源快速道路匝道，及跨越水源快速道路往士林方向車道部分箱梁段，從每天上午8時至晚間8時施工，會以最快效率拆除，讓車道通行。（編輯：陳政偉）1120121

#水源快速道路
#富民路匝道
#台北市警察局
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