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馬公城隍廟一條街市集春節重啟 陳光復福袋搶手

2023/1/22 15:20
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（中央社澎湖縣22日電）因COVID-19疫情停辦2年的春節馬公城隍廟一條街市集在大年初一重新開放，加上天氣涼爽，整條塞爆走春人潮，澎湖縣長陳光復到現場發放兔年500個福袋，瞬間秒殺，索取一空。

陳光復表示，馬公城隍廟一條街市集是澎湖民眾每年春節期間踩街、吃美食、玩遊戲等好玩好吃好樂的據點之一，在年節中最具人氣的，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響已停辦2年，今年春節因疫情趨緩，澎湖縣政府決定自22日至27日開放一條街市集，讓民眾有走春過年的氛圍。

陳光復今天在澎湖縣行政處長陳珏雲、警察局長林逢泉等人陪同下，前往城隍廟市集向民眾拜年，並籲請民眾在過年期間也要做好勤手及戴口罩等，減少病毒感染，過個平安幸福的春節。陳光復並在現場發送500個兔年福袋，短短走了10公尺就告秒殺。

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陳光復表示，農曆春節期間，除城隍廟春節一條街市集外，也可至休閒園區的花海、西嶼銅牆鐵壁古蹟、國際廣場藝術燈光園區或文化局演藝廳欣賞春節公演，讓年節的氛圍更加充實。

馬公城隍廟一條街市集，位於馬公市中心自中正路一直延伸至光明、建國、民權路與重慶街路段，至少擺設有超過300個攤位，有吃有玩等，人潮到處是人擠人，非常熱鬧。（編輯：戴光育）1120122

#陳光復
#馬公城隍廟
#陳珏雲
陳光復
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