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阿里山河津櫻盛開美豔動人 花期比往年長

2023/1/30 12:27（1/30 13:21 更新）
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阿里山的緋寒櫻今年花況相當好，阿里山公路（台18線）多處路段都能看到盛開的緋寒櫻。中央社記者蔡智明攝 112年1月30日
阿里山的緋寒櫻今年花況相當好，阿里山公路（台18線）多處路段都能看到盛開的緋寒櫻。中央社記者蔡智明攝 112年1月30日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）阿里山區河津櫻今年開花時間因氣候因素比往年長，目前正盛開，美豔動人；攝影達人黃源明今天表示，嘉義縣太和樟樹湖一帶是賞河津櫻首選，花期還有7至10天，民眾要把握。

阿里山攝影達人黃源明今天接受中央社記者訪問表示，原本阿里山區花期只有14天的河津櫻，竟持續開了3個星期以上，在目前才進入盛開期。

黃源明說，預估還有7至10天的賞花期，他推薦太和樟樹湖為賞櫻景點首選，這裡有一株名稱為「櫻穀王」河津櫻，開得美麗動人，茶園步道也可欣賞到滿開的河津櫻和緋寒櫻。

此外，梅山的太興岩步道和圓潭生態園區也都有河津櫻盛開，隙頂二延平步道口周邊也有滿開的河津櫻。

黃源明提到，除了河津櫻，整個大阿里山的緋寒櫻今年花況也非常好，特別是阿里山公路（台18線）多處路段及阿里山鄉公所旁都能看到盛開的緋寒櫻。

黃源明指出，此刻來到大阿里山山區，還可以見到比梅花更吸睛的李花也進入盛開期，推薦瑞里科仔林的李花園，在艷陽天催化下，這幾天會進入滿開；花開時間短暫，民眾要把握。（編輯：郭諭儒）1120130

#黃源明
#阿里山區
#太興岩步道
黃源明
水氣增加氣溫夠冷 阿里山到塔塔加驚艷結霜美景寒流來襲 阿里山樂野、奮起湖已見櫻花綻放
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