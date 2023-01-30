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國4豐潭段通車豐勢路塞爆 公路總局推5改善方式

2023/1/30 17:16（1/30 17:51 更新）
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國道4號豐原潭子段1月16日通車後，造成台中市豐原區豐勢路塞車情況，公路總局第二區養護工程處台中工務段邀集相關單位到豐勢路、富陽路口會勘。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月30日
國道4號豐原潭子段1月16日通車後，造成台中市豐原區豐勢路塞車情況，公路總局第二區養護工程處台中工務段邀集相關單位到豐勢路、富陽路口會勘。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月30日
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）國道4號豐原潭子段1月16日通車後，造成豐原區豐勢路、富陽路口附近，上下班尖峰時刻出現塞車，公路總局今天初步協調5個改善方法，試辦3個月後再檢討。

國道4號豐潭段1月16日全線通車，台中環狀高快速道路完成連結。但因國4豐潭段的交流道口設置在豐勢路上，通車後發生交流道回堵狀況，塞車情況引發民怨。

對於塞車問題，新春開工第一天，公路總局第二區養護工程處台中工務段長郭純鑑邀集台中市交通局、豐原警分局、豐原區公所、台中市公共運輸及捷運工程處等相關單位，到豐勢路、富陽路口會勘。

郭純鑑接受媒體聯訪指出，春節期間已調整標示、燈號，豐勢路二段477巷口優化，多一個車道疏解車流，豐勢路二段535巷調整為單行道，以免車輛被導航引入向內，交通受阻。

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會勘時各單位提出建議、意見，郭純鑑初步整理5個決議，其中有豐勢路二段535巷改為單行道、管制小客車單向通行，機車可雙向，試辦3個月後檢討。

另外，豐勢路公車候車亭遷移，豐原匝道兩側豐勢路段加設標示牌，提醒用路人將進入豐原匝道，往潭子東行方向，台中工務段已優化調整標示號誌，以及國豐路、豐勢路口的監視器因施工移除，高公局重設使用，便利警方監控車流。（編輯：郭諭儒）1120130

#郭純鑑
#豐勢路
#豐勢路二段535巷
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