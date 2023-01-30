中潭公路罕見大小水鹿遭路殺 警調監視器找落跑駕駛

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1大、1小水鹿（圖）30日凌晨在中潭公路南投縣草屯鎮路段被車撞「路殺」身亡，當地熱心民眾聽聞巨響外出查看，並花費數小時連夜埋葬水鹿，警方事後借調監視器，將請駕駛人說明。（黃小四提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月30日

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）1大、1小水鹿今天凌晨在中潭公路草屯鎮路段被車撞「路殺」身亡，當地熱心民眾聽聞巨響外出查看，並花費數小時連夜埋葬水鹿，警方事後借調監視器將請駕駛人說明。

省道台14線中潭公路草屯鎮路段今天凌晨發生水鹿遭路殺事件，捕蛇、釣魚達人「黃小四」今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，暗夜聽到「碰」一大聲，事後調閱監視器見2隻水鹿遭1輛汽車撞擊，駕駛人未停車直接駛離，「第一次遇到，我們也不知道如何處理，就通報派出所」，員警請他們自行掩埋，只好做功德。

根據「黃小四」公司外監視器影片，1大、1小水鹿今天凌晨1時許逆向走在中潭公路車道，突然1輛汽車駛來撞上大、小水鹿，車輛稍微停頓後便駛離，有網友認為駕駛人是否誤以為撞到人而趕緊「落跑」，但「黃小四」判斷水鹿與人類體型差太多，可能另有隱情。

「黃小四」表示，遭撞水鹿體重約200多、100多台斤，由於撞擊力道強烈，水鹿被撞進路旁圳溝，但車輛卻直接開走，「實在有夠誇張」，他詢問南投縣警察局草屯分局豐城派出所，得到回覆自行掩埋，因此與團隊人員架梯下圳溝，找到被車撞飛、明顯死亡的大水鹿。

當地人員表示，中潭公路有水鹿遭車輛路殺可說罕見，附近鄉鎮人工養鹿場主要集中國姓鄉山區，草屯鎮與國姓鄉交界處也有養鹿場，但案發地點近草屯鬧區，無養鹿場，加上野生水鹿通常生活在海拔逾1500至2000公尺山區，不排除此案是人飼脫逃水鹿。（編輯：黃世雅）1120130