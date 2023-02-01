高市籌措水源穩定供水 陳其邁：若不足會再擴大量能

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高雄市長陳其邁1日表示，2、3月水情可能會面臨更大挑戰，市府已籌措伏流水、深水井等備用水源因應；目前高雄供水正常，將持續監看水情，有不足之處會再擴大供水量能。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月1日

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）南部降雨量創低，高雄市長陳其邁今天說，2、3月水情可能會面臨更大挑戰，市府已籌措伏流水、深水井等備用水源因應；目前高雄供水正常，將持續監看水情，有不足之處會再擴大供水量能。

高雄市主要水源的高屏溪攔河堰，截至今天上午11時，川流量已降至約9.3cms。高雄市水利局表示，去年南部地區的降雨量為近30年來最低，但高雄市目前供水正常，且仍持續北送支援台南每日10萬噸自來水。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪時說，之前供水給台南約20萬噸，衡酌降雨量、高屏溪川流量後降低供應量，並持續監控水情，希望維持穩定供水。

陳其邁指出，現在高雄一天用水量約130萬噸，目前供水正常，但2、3月時，水情可能會面臨更大挑戰。市府已籌措包括伏流水、深水井等備用水源因應，約有70萬噸到80萬噸的規模，並預計2月底將再增加11口井約4.7萬噸供水。

陳其邁強調，目前高雄供水狀況仍屬正常，市府會持續監看水情，若有不足的地方，會再擴大整個供水量能。

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市府水利局昨天新聞稿指出，民國110年高市府與中央合作開鑿62口抗旱水井，每日13.6萬噸備援供水，解除百年大旱缺水危機。今年於大樹區大泉淨水場周邊再鑿11口抗旱水井，2月底可全數完成，每日再增加4.7萬噸備援供水。

另外，各項抗旱應急措施計有伏流水、抗旱水井及中油大寮水源站等，可供自來水公司調撥每日70萬噸至80萬噸備援供水，以穩定高雄地區用水需求。（編輯：黃世雅）1120201