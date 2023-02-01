新北資源循環教育基地 智慧分類回收物省人力

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市環保局今天表示，在五股區資源循環教育基地，透過AI人工智慧機器手臂，可自動分選資源回收物，降低清潔隊員工作量；未來針對不同廢棄物將多元化、智慧化處理及再利用。

土城區湯姓民眾今天向中央社記者反映，春節期間民眾倒垃圾時，清潔隊員直接將資源回收物，倒入垃圾車混入一般垃圾處理，讓民眾很傻眼。

環保局官員今天表示，可能是春節因應民眾大量排出家戶垃圾與資源回收物，隊員來不及處理才會將資收物混入垃圾車，將再加強教育以落實垃圾分類。

市府環保局長程大維今天也於市政會議報告，各項垃圾減量政策及垃圾處理措施，並提出未來將持續針對不同廢棄物以多元化、智慧化的處理及再利用，以邁向智慧城市。

環保局說，位於五股區的「新北市資源循環教育基地」已經於去年底完工，是新北市第一座具AI人工智慧的資源回收物細分選廠房示範基地，負責處理五股、三重及蘆洲區一帶的回收物分選。

環保局表示，新廠房從傳統耗費人力的回收作業，轉變成科技智慧化的回收模式，透過專業廠房及自動化智慧設施，以AI影像以及紅外線等，分辨物料種類，回收設施分類數量可達到56類，預估每年可分選1.2萬噸家戶資源回收物，可減少1560噸雜質。

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環保局說，透過智慧處理可降低清潔隊員分類時的人力負擔，提升13%的資源再利用率，也減緩人口逐年增長及經濟蓬勃發展帶來的垃圾問題。基地同時兼具環境教育功能，讓市民近距離瞭解資收分選處理流程，今年考慮在適當地點增設廠房。

市長侯友宜聽完簡報表示，因資源回收的類別非常多，推動廢棄物的智慧化AI選物，可減少人力的負擔，未來還會繼續興建智慧化自動選物系統。（編輯：李錫璋）1120201