議員批高虹安就近入學跳票 市府指不能倉促變動

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）新竹市議員曾資程今天表示，新竹市長高虹安「就近入學」為關埔地區學區重劃原則的承諾跳票，她應致歉。竹市府表示，市長上任僅21天，學區檢討不能倉促，才能確保就學公平性。

新竹市政府指出，昨天召開學區劃分說明會，並公布在緊鄰光武國中與新科國中的埔頂里16鄰、17鄰、23至25鄰住戶劃為「共同學區」，其他則維持原先的學區劃分。

曾資程今天告訴中央社記者，市府這項學區劃分決定，引起家長反彈，部分家長希望能延伸，再設更廣的共同學區，另有家長認為應就近入學，選以離學校距離遠近劃分。

他指出，學區劃分問題若滿足就近入學需求，就會排擠學區其他家長權益，為一刀兩刃問題，面對目前入學問題，目前也有不少鄰近學校招生未滿額，市府應讓各校發揮特色吸引家長注意，才能平衡各校學生數。

曾資程說，市府應讓前新竹市長林智堅所規劃的光武國中及建功高中校舍案如期施工，才能紓解入學壓力；另有鑒於關埔地區人口成長快速，應再找新校地建設學校，才能真正解決入學問題。

他指出，高虹安在選前曾承諾關埔地區家長將優先以「就近入學」做為學區重劃的原則，但她上任後在了解事實後發現困難而跳票，高虹安若做不到應要坦然面對並致歉。

對此，新竹市政府表示，國教署要求學生資源網有關學區劃分部分，須在2月24日前完成系統登入，等於新竹市政府須在1月下旬完成本年度學區劃分作業。

新竹市政府指出，依上述作業時間，高虹安上任後，只有21個工作天能處理學區檢討。如此慎重的學區檢討，須有嚴謹數據支持及多方意見回饋，不可能短時間內完成，更何況只有21個工作天。倉促草率的決定，只會有品質不佳的學區檢討成果。

新竹市政府教育處向中央社記者表示，學區劃分很難在短時間滿足所有家長的期待與意見，已籌辦第二場的公聽會將廣納各界各區不同聲音，讓教育更多元，並達到教育均質化目標。

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新竹市政府發言人施淑婷告訴中央社記者，校方、家長、議員、里長對於學區的意見都已陸續送進教育處，將作為檢討學區劃分依據，市府也已規劃於光武國中及建功高中新建校舍，目前正辦理規劃設計，未來將新增共計47間教室量體校舍，預計於114學年度完工，完工後可容納更多學區內學生。

另外，教育處提供新聞資料指出，今年新竹市實施總量管制學校，在國小部分，有關埔、三民國小，在國中方面，有光武、培英及竹光國中。其中關埔國小新生維持每班35人的上限，總量管制學校新生預計3月18日登記，4月18日報到；一般學校，5月6日報到。（編輯：戴光育）1120203