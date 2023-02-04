桃園衛生局疑要員工洗評價 議員指搞錯討好對象

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市政府衛生局疑似出現馬屁文化，有主管要求員工上網洗評價，桃園市政府表示，已要求不得再發生，市議員黃瓊慧則表示，局處首長要討好的是桃園市民，請不要搞錯對象。

網紅「四叉貓」劉宇在臉書（Facebook）發文指出，衛生局疑似有主管要求基層員工上google給5顆星評價，引發基層反彈洗負評卻遭長官約談，而google上也出現各種基層「做夢文」，衛生局的評價更僅剩1.8顆星星。

「基層公務員認真工作是為了市民和這個城市，不是為了新的市長」，桃園市議員黃瓊慧也發文表示，這兩天陸續有公務員向她提出相關佐證，她指相關說法根本是變相威脅，充滿秋後算帳、在考績上報復的意味，請衛生局停止約談和恐嚇基層公務員的行為，以及各種新市長上任後的馬屁文化，「局處首長要討好的是桃園市民，請不要搞錯對象。」

新聞處長羅楚東接受媒體聯訪表示，對於衛生局網路刷評價事件，桃園市長張善政表達不能認同，也不能接受。張善政在第一時間也致電衛生局長劉宜廉，表達未來此類事件不能再發生。事實上，只要市府對民眾的服務做得好，民眾自然會給予肯定，並不需要特別去刷評價。

另外，張善政也提醒，機關內部有意針對如何精進服務民眾的一些作法，這些好的出發點，在內部溝通的時候也要特別注意用字以及作法，避免造成主管與第一線員工間不必要的誤會。

衛生局下午也回應表示，衛生局重視民眾在網路的評論，以求改進服務流程，如在內部傳達訊息時產生誤解會虛心改進，日後也會更加謹慎；至於提到有關約談員工，則是絕無此事。

另外，針對市府規定員工應佩戴識別證，識別證為辨識機關員工的識別文件，也是讓民眾信任的方式，所以落實佩戴識別證是所有衛生局人員基本要求。（編輯：李錫璋）1120204