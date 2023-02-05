明霸克露橋2021遭豪雨沖斷 新橋有望2025汛期前完工

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高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里對外交通要道明霸克露橋2021年遭豪雨沖斷，現在以鋼便橋通車，公路總局表示，新橋有望在2025年汛期前完工。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高雄桃源區復興、拉芙蘭及梅山里對外交通要道明霸克露橋2021年遭豪雨沖斷，現在以鋼便橋通車，公路總局甲仙工務段長陳正偉表示，新橋有望在2025年汛期前完工。

高雄市長陳其邁昨天到桃源區視察當地基礎建設，先後到梅山、復興、勤和、建山里等地關心地方建設維護修繕等情形，瞭解居民需求及須協助事項，盼全力促進原鄉發展，提升整體生活品質。

其中，桃源區復興、拉芙蘭及梅山里民對外的交通要道明霸克露橋，在2021年遭豪雨土石流沖斷，陳其邁也前往視察鋼便橋通行情形、聽取公路總局簡報，盼加速建橋工程、提升當地居民面對氣候災害時的通行安全。

陳正偉告訴中央社記者，明霸克露橋新橋工程須因應天氣等環境變化作微調，若工程施作順利，最快有望趕在2025年汛期來之前完工，並將採用大跨距跨越玉穗溪、不落墩方式興建。

陳其邁也前往梅山部落視察部落重要農產運輸要道梅山大橋、馬舒霍爾吊橋維護情形，責成相關單位研議補強拓寬方式。

復興里居民則反映希望能在瓦阿係吊橋旁空地建置產業市集，創造多贏。陳其邁指示相關單位協助辦理增設市集等規劃，並整治周圍環境，與部落居民合作推出多元特色商品，打造觀光體驗空間，發展原鄉觀光及農產推廣。

此外，為推動建山里電線地下化、美化部落街道，陳其邁責成桃源區公所召開部落會議，在取得住戶同意後提報台電辦理施工，並表示對於原鄉的發展與建設，市府會給予最大支持與協助，全力促進原鄉發展。（編輯：陳仁華）1120205