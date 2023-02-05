三重捷運站旁停車場用地變更 將建440戶社宅

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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市城鄉局今天表示，三重捷運站旁停車場用地變更為停車場及社會福利設施用地，並於明天起公展30天，未來將採共構方式，提供440戶社會住宅及汽、機車共700格停車位。

新北城鄉局發布新聞稿中提到，局長黃國峰表示，變更範圍為三重都市計畫區內，鄰近機場捷運三重站、台北捷運三重站旁的一處停車場用地，，基地東側為福祉街、西側則為水漾路一段，面積約0.2845公頃。

黃國峰指出，此處土地權屬為市有，未來變更後，以停車場與社會住宅共構模式，預計可提供440戶社宅及165格汽車車位、535格機車車位。

黃國峰說，除了社宅與停車場外，也配合地方需要保留一定空間作為青年創業、文康休閒及商業餐飲服務等設施使用，以多元服務項目來滿足地區民眾需求，以達社會住宅興闢效益及增進社會福祉。

城鄉局科長鄭博仁指出，此案將於明天（6日）起公開展覽30天，並預定於2月17日下午2時30分在三重區過圳活動中心辦理公 開展覽說明會。（編輯：卞金峰）1120205