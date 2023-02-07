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梅西也愛用 運動教練藉高市青貸引進按摩專利

2023/2/7 14:13
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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄市青年局透過市府青創貸款，協助在地青創業者，引入連足球名將「梅西」也愛用的西班牙專利科技，結合運動按摩專業打造放鬆利器，成為民眾解放肌肉、恢復體力好幫手。

高雄市政府青年今天新聞稿指出，位於左營區的「CS運動按摩工作室」，由2名熱愛運動的年輕教練Sunny和Chad所創辦。2人原在台中就業，有感台積電將在高雄設廠的消費人口紅利，且高雄運動按摩市場尚待開發，具發展潛力，因而決心「南漂」返鄉創業，盼在闖出一片天的同時，運用過往10多年投入運動產業的經驗和專業，協助鄉親擺脫運動或工作所產生的各種不適感。

Sunny表示，許多人想在開工後恢復最佳狀態，相關個案預約絡繹不絕，而店內率高雄之先，引進西班牙專利器材「INDIBA英特波」是種能量性質深透的單極電波，讓肌肉有效舒緩修復的同時，少了筋膜刀或徒手按摩帶來的疼痛感，令許多年長的客人讚不絕口。

新聞稿表示，足壇名將梅西（Lionel Messi）、職棒中信兄弟選手王威晨都愛用的技術，高雄人也能用到；另外返台的籃球明星林書豪也常運用的「氣壓式按摩」，也是店內舒壓放鬆的招牌首選。

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Sunny指出，「英特波」等器材所費不貲，成本對於初次創業的青年壓力不小，感謝有青年局青創貸款協助，讓他們完成理想的同時，也成功運用專業，幫助許多市民朋友緩解疲勞及修復肌肉

青年局資源整合科表示，這項青創貸款方案，最高可貸新台幣200萬元，提供3年利息補貼，並免提擔保品、免徵保證人，降低青年創業融資壓力。歡迎有創業需求的高雄青年多加運用，詳情可至青年局官網或FB、IG，或加入Line@好友掌握相關資訊。（編輯：孫承武）1120207

#Sunny
#梅西
#高雄市青年局
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