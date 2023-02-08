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台日合作淡海輕軌「光之所向」光影列車獲行銷獎

2023/2/8 12:27（2/8 13:51 更新）
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新北捷運公司2022年慶祝淡海輕軌通車3年，與日本九州JR跨國推出全台首見「光之所向」光影列車秀，獲「2022行銷傳播傑出貢獻獎」的年度傑出Campaign獎銀獎。（新北捷運公司提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月8日
新北捷運公司2022年慶祝淡海輕軌通車3年，與日本九州JR跨國推出全台首見「光之所向」光影列車秀，獲「2022行銷傳播傑出貢獻獎」的年度傑出Campaign獎銀獎。（新北捷運公司提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月8日
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（中央社記者高華謙新北8日電）新北捷運公司去年慶祝淡海輕軌通車3年，與日本九州JR跨國推出全台首見「光之所向」光影列車秀，由車廂內射出光束，獲「2022行銷傳播傑出貢獻獎」的年度傑出Campaign獎銀獎。

新北大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，「行銷傳播傑出貢獻獎」由動腦雜誌和台灣廣告主協會（TAA）共同舉辦，是行銷及廣告業界知名年度獎項，淡海輕軌「光之所向」光影列車秀在眾多國內外知名廣告公司及代理商中表現突出，榮獲年度傑出Campaign獎銀獎，也是「2022行銷傳播傑出貢獻獎」得獎單位中，唯一由公營事業單位推出的行銷活動作品。

新北捷運公司說，「光之所向」光影列車秀透過輕軌車廂內射出光束的技術應用創新，搭配音樂及故事章節，打造夢幻光影效果，且淡海新市鎮山邊無光害環境，也提供光影秀最佳展演場域。此外，並以全程即時空拍網路直播的科技創造話題性，加深凝聚在地認同。

新北捷運公司說，這次與日本九州旅客鐵道株式會社合作，除台灣媒體爭相報導，日本多家媒體也以大篇幅新聞或特輯方式播出，稱讚此次台日兩國軌道業攜手合作，為彼此事業加分，提高國際能見度及傳播度。

新北捷運公司說，在安坑通車前獲此肯定，對新北捷運公司而言，除了是對淡海輕軌用心服務及創意行銷給予嘉許，更代表新北捷運公司在營運路線服務與在地文化特色結合的努力，未來將全力以新北3環6線營運為目標，為旅客提供更好服務。（編輯：李錫璋）1120208

新北捷運公司去年慶祝淡海輕軌通車3年，與日本九州JR跨國推出全台首見「光之所向」光影列車秀，透過輕軌車廂內射出光束的技術應用創新，搭配音樂及故事章節，打造夢幻光影效果，且淡海新市鎮山邊無光害環境，也提供光影秀最佳展演場域。（新北捷運公司提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月8日
新北捷運公司去年慶祝淡海輕軌通車3年，與日本九州JR跨國推出全台首見「光之所向」光影列車秀，透過輕軌車廂內射出光束的技術應用創新，搭配音樂及故事章節，打造夢幻光影效果，且淡海新市鎮山邊無光害環境，也提供光影秀最佳展演場域。（新北捷運公司提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月8日
#新北捷運公司
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