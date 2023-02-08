搭車也能賞花燈 豐原轉運中心馬卡龍彩色兔吸睛

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）元宵節燈會現正進行中，台中市交通局在豐原轉運中心設置馬卡龍色系的兔型變色燈，市政公園地下停車場綠色植栽跳出粉紅耳朵的可愛兔子，搭車也能賞花燈。

今年是兔年，元宵燈會各種萌度爆表的兔子造型熱鬧登場，台中市在人流、車潮聚集的轉運中心與停車場，打造迷你版的燈區，遊客喜見療癒、溫馨的兔子花燈，在匆忙的旅程中，可以暫停腳步享受賞燈趣。

台中市交通局今天發布新聞稿，局長葉昭甫指出，豐原轉運中心一樓的人行穿廊以牆面及植栽的燈光設計為主，沿用耶誕節慶的樹燈線路，改為紅色鞭炮造型燈與部分立體鞭炮，增加「福」、「賀年」、「大吉大利」等大紅字燈作點綴，迎合生肖年，設置紅、綠、藍三種顏色的兔型變色燈，可整年放置，為轉運中心增加亮點。

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此外，交通局也在市政公園地下停車場出入口處打造亮眼的兔子燈飾及周邊元宵節慶佈置，在元宵期間除參與熱鬧的活動外，在進出停車場時也能留下難忘的回憶。

華燈初上時，點亮市政公園地下停車場出入口旁擺設多隻兔子樣式的燈飾，馬上成為注目焦點，民眾停好車後，可以到地面層和兔子燈飾拍照留念，交通局透過元宵佳節祝福市民如同兔子蹦蹦跳跳，鴻兔大展。（編輯：黃世雅）1120208