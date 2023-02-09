強震引發老舊建物疑慮 北市公辦都更門檻擬調降

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（中央社記者劉建邦台北9日電）土耳其敘利亞強震死傷嚴重，無數建築損壞或倒塌。台北市都更處今天表示，市民重視居住耐震安全，將研議降低公辦都更受理意願門檻，政府提早進場，加速都更，估2月底公布政策新方案。

台北市都市更新處發布新聞資料指出，台北市全市屋齡30年以上老舊建物約有9萬8000棟，土耳其敘利亞發生強震後，引發市民重視遭遇強震災害來襲的居住安全。

北市都更處表示，多年來招募民間專業團隊，公私協力推動公辦都更，將加速研議降低受理意願門檻，以提早進場整合居民意見為目標，及協助擴大輔導等，加速都更效率，預估2月底公布政策新方案。

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都更處表示，公辦都更案是由政府主導推動，擔任實施者，不以利潤為導向，較具公信力，因民間業者對老舊社區都更案，需長時間整合產權複雜的居民想法，如分配、分回坪數大小等，較無接手意願，透過政府提早進場協調，更有利於都市更新效率。

都更處指出，自2015年啟動公辦都市更新政策，至今已累積推動30案，正研議降低第一階段整合意願門檻，讓更多市民受惠，並提供優質、多元的專業服務，讓市府資源提早進場，進一步打造韌性、耐災的宜居城市。（編輯：陳清芳）1120209