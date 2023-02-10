嘉義林管處為保安林命名 傳承在地故事喚起關注

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義林管處109年起針對具在地自然景觀或人文歷史的保安林舉辦5場次命名活動，票選出「紅毛埤、漁光、好美」等名稱，傳承在地故事及文化意蘊，喚起大眾關注及守護保安林。

嘉義林區管理處今天發布新聞稿指出，保安林是保家衛國、守護國人生活環境安全的森林，分布在深山、水庫、聚落、海岸附近，發揮森林保育水土及防護自然災害的功能，以達鞏固國土、涵養水源、維持生態及生產等公共利益。

嘉義林管處表示，台灣保安林自日治時期編入至今已逾百年，現以阿拉伯數字4碼的編碼為保安林代號，前2碼代表縣市別、後2碼為保安林編入順序的流水號，但民眾不了解保安林編號意義，且以數字做為代號過於冰冷，難以建立人民對保安林的情感。

為了鼓勵大眾認識、親近保安林，嘉義林管處藉由保安林公眾論壇、網路專頁及公開票選，介紹保安林區域的傳統地名或歷史故事，吸引民眾了解生活與保安林的連結，並選出理想的名字。

嘉義林管處指出，嘉義縣阿里山鄉鄒族茶山部落領域的「珈雅瑪瓦納（Ceayamavana）保安林」，使用鄒族族語及部落舊名命名的保安林，其他命名的保安林有位於嘉義縣布袋鎮，以海邊的水漾森林廣為人知的「好美保安林」，圍繞嘉義市蘭潭水庫，沿用日治時期地名的「紅毛埤保安林」，台南市北門區雙春濱海遊憩區周邊的「北門雙春保安林」及安平區重要觀光景點漁光島的「漁光保安林」。

嘉義林管處與在地社區團體、學校及企業合作，在已命名的保安林內辦理闖關活動、五感體驗、淨灘護林等環境教育活動，以延續保安林命名價值，並持續推廣保安林環境。呼籲民眾，一同關注保安林，更以行動守護保安林。（編輯：李錫璋）1120210

台南市北門區雙春濱海遊憩區周邊的「北門雙春保安林」具豐富的紅樹林生態，民眾可悠閒散步、觀察自然。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月10日

嘉義市紅毛埤保安林經過網路票選，決定沿用日治時期設置的保安林界樁上刻劃名稱命名。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月10日