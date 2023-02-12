「一隻台灣黑熊之死」紀錄片 高雄放映引發迴響

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「一隻台灣黑熊之死－711/568的人間記事」紀錄片11日於高雄市內惟藝術中心放映，林務局表示，希望透過紀錄片，能幫助社會大眾學習如何與野生動物共存。（林務局屏東林區管理處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）一隻台灣黑熊歷經2次誤中陷阱重傷、2次野放後仍不幸中彈遭埋於南投武界山區，林務局將救傷、野放過程製作成紀錄片，日前在高雄放映，希望藉紀錄片幫助大眾思考如何與野生動物共存。

林務局屏東林區管理處今天新聞稿表示，「一隻台灣黑熊之死-711/568的人間記事」紀錄片，11日於高雄市內惟藝術中心放映，吸引近百名觀眾，包含許多關心生態保育的民眾到場觀賞。

林務局屏東林區管理處表示，來自大雪山的大公熊，歷經2次誤中陷阱重傷、2次野放後最終不幸中彈遭掩埋於南投武界山區。過程中各保育人員的心聲，山村居民看待事件的視角，帶出人與野生動物、人與熊關係的省思。

林務局將救傷、野放完整過程製作成紀錄片，「回眸」牠在人間的點點滴滴，期望透過這部紀錄片，幫助社會大眾共同學習如何與野生動物共存。

映後座談會中，高雄市農業局副局長鄭清福提到，若民眾在山林遇到黑熊應遵守3不2要的原則，即不干擾、不餵食、不拍照打卡；要即時通報、保持距離。

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屏東林區管理處處長楊瑞芬說，林務局自民國110年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，將石虎、水鴙、水獺、草鴞等納入給付保護，並在111年新增台灣黑熊，期望與在地居民共同守護珍貴稀有的野生動物。

屏東林區管理處提醒，如有發現遭誤捕或受傷的台灣黑熊等瀕危保育類野生動物們，可撥打0800-000-930或1999，讓專業團隊前往協助救援。（編輯：黃世雅）1120212