改善社宅常見缺失 北市府啟動安居專案

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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市都發局今天表示，為提升社宅品質，啟動安居專案，針對已營運社宅的電梯、消防等常見缺失，委託專業廠商檢查、改善，並統整意見後修正，讓社宅不再出現類似狀況。

台北市都市發展局指出，近期外界常提出社會住宅相關瑕疵，如無法使用電梯等狀況，為維護社宅居住品質，針對已營運、有住戶入住的社宅，啟動安居專案，經統計，北市府目前營運的社宅共15處，包含行善社宅。

都發局表示，住戶入住社會住宅時，常遇到需協助的地方，如更換電池、環境清潔等，社宅管理單位都會積極聯繫廠商，並配合住戶時間即時處理，需要由專業廠商維修的部分，也會透過快速服務機制盡快改善。

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都發局指出，為精進社會住宅品質，啟動安居專案，像營運中的社宅出現如電梯無法使用、消防設備有狀況等常見問題，除立即通知廠商檢修完畢，並統整住戶及廠商提出意見，進行檢討及提出改善方式，後續會運用在規劃及施工中的社宅，確保類似問題不要再度發生。

都發局表示，社宅政策是永續經營，無論新舊社宅產生的問題，一律概括處理，將持續檢討社宅完工後的驗收及入住前巡檢流程，並提出精進專案，提升社宅居住品質，相關意見也會回饋到工程規劃設計，讓現住戶、新住戶的居住品質更好。（編輯：張銘坤）1120214