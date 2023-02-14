懷孕失聯移工自行到案 移民署從寬論處助返鄉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，不用收容只需繳納少許罰金即可，印尼籍懷孕失聯移工「小葳」（中）日前得知訊息趕緊到嘉義縣專勤隊投案，只繳納新台幣2000元，即由移民官協助辦妥各項出國手續返鄉。（移民署嘉義縣專勤隊提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）移民署2月1日起推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，不用收容只需繳納少許罰金即可，1名印尼籍懷孕失聯移工「小葳」日前得知訊息馬上投案，由移民官協助返鄉。

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊今天發布新聞稿表示，移民署正推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，從今年2月1日至6月30日止，自行到案且符合資格者，移民署將「從寬論處」，除了不用被收容，逾期罰鍰只需繳納新台幣2000元，還不會被管制禁止入台。

嘉義縣專勤隊長張玉龍說，日前1名印尼籍懷孕失聯移工「小葳」得知專案訊息後，趕緊到嘉義縣專勤隊投案，只繳納新台幣2000元，即由移民官協助辦妥各項出國手續，自行返鄉與1月被遣返的男友共組家庭享天倫。

張玉龍指出，35歲的「小葳」6年前來台擔任監護工，因覺得工作壓力太大，1年後便逃離原雇主，失聯期間結識了同為失聯移工的男友，去年懷孕後，與男友計畫一起回印尼結婚，未料1月時男友先被查獲，繳納罰鍰及機票費用後被遣返回國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張玉龍說，當「小葳」煩惱著如何獨自挺著5個月大的肚子籌措機票及罰鍰費用，日前在移民署官方網站看到擴大自行到案的專案訊息，立即請友人陪同至嘉義縣專勤隊自行到案。

張玉龍表示，未來入出國及移民法修法後在台逾期的相關罰則將加重，包括罰鍰金額將從目前2000元到1萬元加重為3萬元至15萬元，以及管制來台期間將加重至最高10年等。呼籲在台逾期的外來人口把握機會，在今年6月30日專案截止前儘速出面自行到案。（編輯：謝雅竹）1120214