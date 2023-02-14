北市將擴大設置智慧號誌 編逾3億針對29路段

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北市長蔣萬安今天拍板將編列新台幣3.57億元預算擴大設置智慧號誌，針對29條易壅塞及容受度低的路段，提升號誌運作效率，預期將減少用路人5至8%旅行時間。

蔣萬安今天在市政會議上討論交通議題。交通局報告指出，每天有近72萬輛次外縣市車流進出北市，包含基隆、新北、桃園等。

為緩解通勤時段塞車，蔣萬安拍板，今年至民國114年將編列3.57億，針對29條易壅塞及容受度低路段，擴大設置智慧號誌，提升號誌運作效率，預期將減少用路人5至8%旅行時間。

北市府指出，今年將先完成內湖港墘路（瑞光至內湖），民權東路六段（成功至堤頂）路段、建國平面（民權至市民）、仁愛（逸仙至復興）、民權（中山至延平）路段的智慧號誌。

而活動或事故造成的車輛壅塞，將優化現有的資訊可變標誌系統，並透過警廣等加強提醒用路人改道。

此外，台北市體育局日前獲頒教育部體育署「111年運動i台灣2.0計畫」執行成果特優縣市獎項，為台北市連續第7年獲得特優。體育局長王泓翔今天在市政會議獻獎，蔣萬安肯定付出並勉勵繼續為市民運動推展努力。（編輯：張銘坤）1120214