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助公東高工培養體育人才 林鴻道捐經費盼拋磚引玉

2023/2/15 11:29（2/15 11:56 更新）
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為了幫助學校培訓體育人才，中華奧會主席林鴻道（前中，白背心者）和律師梁懷信分別捐贈台東公東高工新台幣10萬元，期望能拋磚引玉，解決選手在訓練及參賽經費不足的窘境。（公東高工提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月15日
為了幫助學校培訓體育人才，中華奧會主席林鴻道（前中，白背心者）和律師梁懷信分別捐贈台東公東高工新台幣10萬元，期望能拋磚引玉，解決選手在訓練及參賽經費不足的窘境。（公東高工提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月15日
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）幫學校培訓體育選手，中華奧會主席林鴻道和律師梁懷信分別捐給台東公東高工新台幣10萬元，期望能拋磚引玉。

台東縣私立公東高級工業職業學校老師謝甄芸今天告訴媒體，中華奧會主席、凱撒飯店董事長林鴻道日前帶領包括舉重好手郭婞淳等2020奧運國手與教練參訪公東高工，陪同的有前高鐵董事長歐晉德、律師梁懷信。

林鴻道參訪後捐出10萬元，幫助學校體育選手在訓練及參賽經費不足的窘境，梁懷信隨後也共襄盛舉樂捐10萬元，表達支持主席之意。

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公東校長李恭榮表示，70年前瑞士籍錫質平神父來到幾千里外的台灣台東，照顧愛護這裡的每一名弱小弟兄，以職業教育讓他們成長茁壯，今天的公東也希望透過體育運動，讓弱勢的學子找到另外一個出路，因此感謝2名捐資的義舉，希望體育選手不負期望，在運動領域再創佳績。

李恭榮表示，目前公東高工除了表現傑出的職業類科之外，尚有籃球、袋棍球及舉重健力等運動校隊，雖然成績並非頂尖，但球員教練仍戮力以赴，追求好成績。去年底健力隊選手參加2022亞洲經典健力錦標賽，2名選手共獲得8金4銀的成績；2月7日舉重隊參加112年全國青年盃舉重錦標賽，也獲得2面銅牌成績。選手如此努力於訓練，卻往往因為經費之故而喪失比賽的機會，實屬可惜。（編輯：黃世雅）1120215

#林鴻道
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