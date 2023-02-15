眼盲博美犬遭繁殖場棄養 嘉縣家畜所撤證開罰

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嘉義縣朴子市場2022年11月底發現一隻遭棄養眼盲白色博美犬，經家畜疾病防治所動保員救回悉心照顧後，已被愛心人士認養。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月15日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉縣朴子市場去年11月出現一隻眼盲白色博美犬，經家畜所追查發現是當地某犬隻繁殖場蘇姓管理員故意棄養，今天依動物保護法與特定寵物業管理辦法，將繁殖場撤證並開罰3萬。

嘉義縣家畜疾病防治所今天發布新聞稿表示，去年11月底接獲民眾通報，朴子市場發現一隻遭棄養眼盲白色博美犬，經動保員救回檢查後，發現為10歲母犬，身體瘦弱且營養不良、嚴重白內障，視力幾乎為零，經悉心照顧後已被愛心人士認養。

家畜疾病防治所長林珮如告訴中央社記者，追查相關監視影像，發現該犬隻是被朴子市某犬隻繁殖場蘇姓管理人員丟棄，函請製作筆錄，蘇姓管理人員承認犯行，並指此犬個性敏感不停吠叫才棄養。

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林珮如表示，依動物保護法規定，棄養動物可開罰新台幣3至15萬，特定寵物業管理辦法亦規定，經營特定寵物業，因停業、歇業或其他事由無法繼續飼養者，應妥善處置動物，違者廢止其許可證並不得認養動物。

林珮如說，蘇姓管理人員未妥善照顧犬隻棄養不顧的行為已違反規定開罰3萬，並廢止繁殖場許可證，不得再認養動物。另外，家畜所查此博美犬的寵物晶片，資料卻顯示為苗栗縣某狗園犬隻，且早已登記死亡，事有蹊蹺，已案移當地主管機關查辦。（編輯：郭諭儒）1120215