新竹縣成立南區輔具資源中心便民使用

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）新竹縣政府今天表示，今年成立南區輔具資源中心，提供輔具專業評估、維修、諮詢等，盼整合輔具服務，方便民眾使用。

新竹縣政府發布新聞稿指出，新竹縣幅員遼闊，為服務更多有需求民眾，縣府今年起委託財團法人伊甸社會福利基金會新竹分事務所，在竹東鎮成立南區輔具資源中心服務，從1月3日試辦至今，已服務206人次。

社會處長陳欣怡表示，竹縣的老年及身障人口數多集中於竹北市、竹東鎮及湖口鄉，隨民眾平均壽命延長，部分出現失能狀況而有長照輔具需求量，另有接受特殊教育的孩童，有就學或生活輔具需求，因此在竹東成立區輔具資源中心，就近服務。

社會處指出，南區輔具資源中心試辦期間，除滾動式規劃、評估及維修工具定位，逐步落實經營及規劃方向，內部空間占地約80坪，設置辦公區域、評估區、輔具展示區、維修區及庫存區等。

社會處表示，目前提供民眾諮詢、維修、回收、評估及輔具借用等服務已到位，未來將持續透過輔具服務專車等宣導活動，健全與鄰近鄉鎮網絡，增加服務效益。（編輯：方沛清）1120215