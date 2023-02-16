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展望會發助學金 台東3350名貧困兒少受惠

2023/2/16 12:10
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（中央社記者盧太城台東縣16日電）開學了，台灣世界展望會發放助學金，幫助台東3350名貧困兒少上學，發放金額逾2500萬元。

台灣世界展望會東區辦事處長蕭文榮今天告訴中央社記者，台灣世界展望會為幫助經濟處於劣勢孩子順利就學，減輕家長負擔，開學前發放助學金，助台東3350名貧困兒少上學，共發放生活扶助金、營養扶助金、教育扶助金逾2500萬元，支持清寒學子完成學業。

他說，台東地域狹長，經濟以農業為主，收入普遍不高，尤其在偏鄉、蘭嶼地區，地處偏遠、交通不便、教育資源缺乏等問題，上學往往要離鄉背井，額外負擔住宿、交通與生活費，讓貧困學子求學路，更加艱辛難行。

資源發展團隊東區辦公室主任李玉明說，展望會資助、目前就讀大學法學系的小美（化名），4歲時父親病逝，由陸籍母親獨自養育她與哥哥。

小美透過展望會，感謝資助人、展望會和社工老師一路陪伴和幫助，讓她可以在艱困的環境中依然可以上學，擁有自己的人生；未來在課業、工作與生活，她都會繼續努力。

蕭文榮邀請大眾伸出援手，捐款幫助台東縣內弱勢學童上學，讓受助的家庭與兒童逐步邁向自立之路。相關捐款訊息可洽電話089–340964轉221。（編輯：謝雅竹）1120216

#蕭文榮
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