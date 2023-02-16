議員指美河市續約金引爭議 北市捷運局：評估後合理

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（中央社記者劉建邦台北16日）台北市議員詹為元表示，聯開宅美河市住戶續約時發現租金不合理調漲，價差達1萬元，因北市行政瑕疵引爭議。北市捷運局今天指出，會檢討行政作業，且現況已不同，續約金評估後合理。

國民黨台北市議員詹為元與捷運聯開宅美河市租戶在議會開記者會，詹為元說，租戶陳情，近期收到捷運局通知調漲今年租金，卻發生不同租戶適用不同租金狀況，讓較晚承租的住戶權益受損。

他指出，美河市共657戶，有492戶要續約，而當中的18戶在去年底租約到期後，以最低每坪647元月租金簽約，其餘474戶，最低租金則是856元，兩批租戶價差達新台幣1萬元。

他表示，同為美河市租戶，續約金卻有極大差異，因捷運局續約計算方式有瑕疵，造成租金不同，讓住戶被不平等對待，且行政作業有瑕疵，如租金計算方式的時效性不足，委託估價公司計算，但最後卻是內部換算後決定租金。

黃姓住戶代表說，5年前入住時，環境如廢墟，生活機能不便，當時依法投標，但許多住戶在去年陸續接到續約通知，進而發現計算公式有問題，捷運局無情無理。

北市捷運工程局副總工程師魏國華在現場回應，美河市在2017年對外承租，考量當時狀況，加上共400多戶須出租，以專案方式定租金，租賃時間為5年，其他聯開宅基地沒類似狀況。

他說，評估續約金方式，有委託估價公司及參考租屋網價格，因計算後每坪約1000元至1200元，認為太高檢討，且考量基地附近變化大，最後統一每坪為856元，續約時通知租戶2次，有401戶已完成續約，會評估檢討相關行政作業。

捷運局新聞資料指出，美河市聯開宅，北市府持有657戶，分別在A、D棟，2017年間對外招租，租期5年。2021年間委託估價師鑑定租金，再依台北市房租指數調整，經市府去年11月核定，統一為每坪856元，租金雖有調漲，但仍低於周邊行情，續約金為合理範圍。

捷運局表示，美河市在大型商場未進駐前，周邊生活機能不完善，租屋需求不高，當時以專案報市府核定以每坪618元至805元為底價，並給承租戶每年打折方案。

捷運局指出，美河市近年的周邊環境發展迅速，生活機能提升，拉抬出租行情，近2年租金超過每坪1000元，且短期內都可出租，顯示當地市場需求大於供給。（編輯：張銘坤）1120216