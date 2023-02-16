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天籟列車活動捐千台助聽器 北港口湖聽損者受惠

2023/2/16 13:49
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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）元健助聽器執行長暨創辦人吳志賢因為胞姊是聽力受損者，讓他致力於推動天籟列車活動，他今天宣布捐贈1000台助聽器，讓北港鎮和口湖鄉的聽損者能提升生活品質。

吳志賢、北港扶輪社與板橋西區扶輪社聯合北港鎮公所、北港朝天宮等單位辦理「助聽器慈善捐贈活動」，今天將天籟列車開到北港鎮，幫助北港鎮和口湖鄉的聽損者，讓更多人聽見「幸福的聲音」。

吳志賢說，胞姊是聽力受損者，讓他認識到助聽器在台灣是一項較為昂貴的醫療器材，常讓許多需要購買的家庭感到壓力，因此，在他有能力後決定推動天籟列車活動。

吳志賢指出，此次捐贈1000台助聽器，只要設籍雲林縣的北港鎮和口湖鄉民，到元健助聽器據點檢查後，雙耳聽力損失達60到90分貝者，即可領用助聽器。

中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金表示，在診間時，時常碰到聽損的長者，醫師必須提高聲量告知長者注意事項，診間很像在吵架，有時醫師會協助長者轉診到相關科別進一步治療。

吳錫金肯定元健助聽器拋磚引玉捐助聽器，也鼓勵民眾注意日常保養。

板橋西區扶輪社長吳瑞興等人希望村里幹事深入社區，把傳單發給每個有需要的人，聽力受損的民眾能夠提升聽力並減緩經濟壓力。（編輯：謝雅竹）1120216

#吳志賢
#吳錫金
#北港鎮
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