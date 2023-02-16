屏東縣府協調供貨 6.3萬名學童享用國產石斑魚

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行政院推動「班班吃石斑」，屏東國中小上學期已有6萬3000名學童吃到2次石斑魚，教育處指出，2022年11月首次為學童供應石斑魚料理，學生吃得津津有味，隨即又在今年1月提供第2次石斑魚料理，孩子們反應都相當熱烈。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月16日

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）行政院推動「班班吃石斑」，屏東國中小上學期已有6萬3000名學童吃到2次石斑魚，屏東縣長周春米今天表示，將協調石斑魚供貨，讓學童在這學年度吃滿4次石斑魚。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「班班吃石斑」上學期已讓屏東共206所國中小約6萬3000名學童營養午餐吃到2次石斑魚，新學期一開學，將在21日至23日安排第3次石斑魚，料理以清蒸方式最能嚐到魚的鮮甜，學校結合團膳業者烹調巧思，有的加入破布子等食材，讓學童吃到不同的美味。

周春米表示，由教育處與海洋及漁業事業管理所合作，盤點各公立國中小資源，並協調石斑魚供貨廠商量能，這個學年度一定會讓學童吃滿4次石斑魚。

周春米說，屏東縣為石斑魚的養殖大縣，供應給學校的漁貨100%都是從屏東運往加工廠加工，全力支持屏東漁民辛苦養殖的石斑魚產業。

教育處指出，去年11月時第1次為學童供應石斑魚料理，學生吃得津津有味，隨即又在今年1月份提供第2次石斑魚料理，孩子們的反應都相當熱烈。

海漁所表示，供應的石斑魚均是國產可溯源石斑魚，皆經去頭、尾、骨、取肉、完整去刺及截切等冷凍加工處理，並加強品管，由專人再次觸摸檢查是否清除魚刺，作成石斑魚片或魚丁等成品，方便料理。（編輯：張雅淨）1120216