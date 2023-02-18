印加果油經濟產值高供不應求 嘉義縣推廣栽種

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣農民從國外引進印加果種植採果榨油，並成立生產合作，這2年相關產品供不應求，縣府今天表示，目前栽種面積僅35公頃、年產4.5噸油，若擴大種植可望創造高經濟產值。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，目前嘉縣印加果果實一年總收成約50公噸，只能榨出4.5噸油，難滿足市場需求，中埔鄉農民許有諒與志同道合的農民成立「嘉義縣印加果生產合作社」，提供種苗及栽種方法，要吸引更多農民加入種植行列。

縣府指出，目前阿里山鄉、大埔鄉、中埔鄉、番路鄉、竹崎鄉、大林鎮、義竹鄉、梅山鄉均有農民種植印加果，總種植面積僅35公頃左右，若擴大栽種，印加果將可創造高經濟產值。

許有諒說，印加果產自祕魯，屬熱帶作物，日照充足的地區可使產果量穩定，嘉義緯度適中，陽光充足，種植2至3年即進入盛產期，一株作物可生產10至15年，全年皆會產果。

許有諒強調，印加果播種前須進行土壤檢測，施天然蚯蚓肥改善土質，再依據農地方位及風向架設棚架，確保花朵風力授粉穩定，用辣椒水應對果實斑螟蛾蟲害，以天然工法讓印加果無農藥殘留，也穩定收成，歡迎農民參與合作社契作。

嘉義縣府表示，嘉義縣印加果生產合作社開發多樣印加果油延伸產品，其中7項入選農業處推動的「嘉義優鮮」自有品牌，品質獲得肯定。（編輯：陳政偉）1120218