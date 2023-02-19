讓台灣共好？侯友宜：給別人機會就是給自己機會

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新北市長侯友宜（右2）19日針對媒體詢問是否選總統讓台灣共好等問題，他表示「我相信共好，給別人機會，就是給自己機會」。中央社記者王鴻國攝 112年2月19日

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（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市長侯友宜今天被媒體問到是否選總統，可以讓台灣共好的問題表示「我相信共好，給別人機會，就是給自己機會」，一起凝聚台灣共識力，讓中華民國能夠永續繁榮安定和平。

侯友宜參加第16屆聯合盃作文大賽全國頒獎典禮，接受媒體聯訪，媒體詢及這次作文大賽有和「共好」相關題目，很多人認為，如果侯友宜出來選總統，可以讓台灣共好的問題。

侯友宜表示，「共好」是他在4年前參選市長的過程中，一直呼籲台灣應該族群和黨派一起攜手共同面對所有的挑戰「我相信共好，給別人機會就是給自己機會」的態度，一起凝聚台灣的共識力，讓中華民國能夠永續繁榮安定並帶來和平。

媒體追問是否6月是最適合表態選總統的時機點，侯友宜表示，民眾對新北市長有很多期待，希望大小事都能夠展現決心跟態度，能夠讓所有市政建設做到位，所以，他會努力全力以赴，把事情做好。

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媒體也針對鴻海集團創辦人郭台銘想回到國民黨傳聞，黨內似乎有反彈聲音的意見。他表示，面對所有的事情，只要大家願意為國、為民努力做事，共同攜手面對，讓這一塊土地能夠共好，讓一個共好的態度，團結所有的力量，才能夠面對所有的挑戰。

媒體也詢問侯友宜以前作文有沒有寫過「我的志願」等題目，侯友宜表示，小時候，老師都會出「我的志願」作文題目，他相信這是每一個人小時候的經歷，小時候的志願並不代表未來的志願，他小時候很喜歡玩，所以，讓自己能夠在作文的過程當中，找到自己開心的方向，這才是最重要。（編輯：方沛清）1120219