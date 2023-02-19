獨居婦三餐不繼、罹癌爺養幼孫 台中暖警助度難關

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市南屯區廖姓婦人時常三餐不繼且僅能以柴燒烹煮食物、張姓爺爺罹癌與妻子靠老人津貼扶養幼孫，轄區警方得知後募集善款分別送到他們手中，並通報社會局協助，盼讓弱勢民眾感受社會溫暖。

台中市警察局第四分局今天發布新聞稿表示，春社派出所長邱量虔日前透過員警訪查得知，家住在南屯區忠勇路的75歲廖姓老婦一人獨居、膝下無子女，經濟來源靠變賣資源回收物品，為減少開銷，廖女以傳統柴燒方式升火烹煮食物，時常三餐不繼。

邱量虔得知後前往探視，發現廖婦身體健康情形每況愈下，且長時間徒步撿拾資源回收，致左腳舊疾復發無法久站，只能自行購買止痛藥服用，家族中胞兄胞弟生活均清苦，也無力伸手協助。

第四分局長李建興得知後，除自掏腰包外，並號召集結地方人士與台中市法仁協會捐助善款共新台幣9萬元，日前與邱量虔共同將善款送到廖女手中以解燃眉之急，並將個案通報市府社會局申請社會救助，盼能讓廖女改善生活環境，感受人間溫暖。

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另外，邱量虔透過轄內國小校長得知，有一名學童自幼由爺爺、奶奶扶養長大，但男童61歲的張姓爺爺，近期因罹患頰黏膜癌第4期且病況加劇，無法外出工作，一家3口經濟來源仰賴奶奶每月9000元的老人津貼，但扣除房租開銷，已所剩無幾。

李建興日前與邱量虔共同將善心團體捐款計10萬5000元，送至張姓爺爺手中，他當場允諾會好好勇敢治療，才能陪孫子長大，現場氣氛溫馨感人。（編輯：陳仁華）1120219