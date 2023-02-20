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北市衛生局長出爐 台大醫師陳彥元接任
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北市二殯試營運結束拆一殯 估113年農曆春節後

2023/2/20 18:35
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（中央社記者陳怡璇台北20日電）北市民政局表示，已編列第一殯儀館拆除及綠美化預算，將在二殯試營運階段結束後進行工程，時間點估落在明年農曆春節後，而一殯拆除後的土地怎麼用還在規劃中。

民政局指出，為了提供民眾更好的殯葬服務設施，逐步改建於第二殯儀館，第一期工程已完工，啟用的新大樓「景仰樓」，一改過去陰森古板外觀，以現代新穎建築造型呈現，禮廳內裝典雅明亮，多數到過二館治喪的家屬及市民都稱許。

而第一殯儀館的部分，民政局指出，已編列第一殯儀館拆除及綠美化預算，將在二殯試營運階段結束後進行工程。

殯葬處長張世昌表示，二殯主體工程如禮廳、冰櫃、化妝室、停車場等設施，預計6月底結束，8月底會取得部分使照，之後主體建設就可以用，9月試營運到年底，估計到明年農曆春節後才會開始拆一殯跟進行綠美化工程。

張世昌說，二殯的造景區及排水工程預計蓋到10月底，12月底取得這部分的使照，屆時才算二殯整體使照到手。

至於一殯拆除後的土地該怎麼使用，張世昌說，地方有很多意見，但還需市府規劃，現在尚無定論。（編輯：方沛清）1120220

#張世昌
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#第一殯儀館
張世昌
二殯冰櫃塞車遺體暫放禮廳 北市：約等一天可進櫃
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