清水大閘門改建6次流標 宜縣首創廉政平台會議

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）宜蘭縣政府辦理五結清水大閘門改建工程，總經費新台幣16.6億元，但6次流標；為化解圍標疑慮，縣府將首創廉政平台會議，邀各界表達意見，盼藉透明機制，促成工程招標。

宜蘭縣政府水利資源處今天表示，五結鄉冬山河下游出海口附近，過去常發生洪水氾濫與海水倒灌，1968年建造清水大閘門解決水患問題，但歷經半個多世紀後，主體結構受損，地方一直爭取改建。

水利資源處指出，這項改建工程縣府原向中央爭取13.7億元，從2021年底至今年1月間，共辦理6次招標，工程費最後也增加到16.6億元，竟都無人投標，全數流標。

縣府表示，經初步了解，有業界認為，這項工程風險過高，在水域作業有一定難度，不確定因素很高，屆時若無法在期限內完工，或是在施工中因天災導致相關設備受損，要由廠商自行吸收，恐無利可圖。

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此外，縣府也擔心，歷經6次都無人投標，是不是業界要藉由「圍標」，以利日後再墊高工程款。

政風處指出，這項重大工程一直招標不出去也不是辦法，近期將召開廉政平台會議，這是縣府首次針對工程設立的廉政平台，屆時將邀請相關公家單位與廠商，就工法、預算與風險等疑慮，以公開透明方式說明，業界若有意見也可表達，並邀請檢廉單位一起列席，希望儘早促成工程進行。（編輯：方沛清）1120220