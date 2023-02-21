張善政：桃園青創貸款補助最高200萬5年免息

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市長張善政今天宣布，只要在桃園設立登記的青創公司，最高新台幣200萬元青創貸款補貼5年免利息，外縣市登記但在桃園實際營運公司，也有最高200萬青創貸款補貼3年免利息。

張善政今天前往中壢青創指揮部，出席「青創5個友善 首波資金友善－優惠青創貸款利息補貼發布記者會」宣布，桃園推出青創貸款免息優惠政策，支持青創團隊擴大在桃園營運，減輕青年創業初期負擔。

張善政指出，相較過去市府提供青創公司最多300萬元2年免息補貼政策，這次的範圍更擴大，桃園是六都中最年輕的城市，市府預計媒合青創公司與在地學校，從就學期間到創業協助系列措施，提供在地畢業學生，可以就近就業，將桃園打造為宜居且適合創業的城市。

青年局長侯佳齡表示，市府將陸續設立多元創業主題基地及加速器，爭取優秀青創團隊進駐桃園青創基地，另外為提供青創團隊更便民的服務，市府青年局設置「青創資源中心」單一窗口，即日起受理青創貸款諮詢及利息補貼申請，相關資訊可參考青年局官網，或撥打專線洽詢。（編輯：張銘坤）1120221