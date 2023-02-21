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高雄大學與中山大學重啟合校協商 校名是關鍵

2023/2/21 18:07（2/21 18:26 更新）
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中山大學與高雄大學兩校重啟合校協商，21日在高雄大學校內舉辦說明會，由高大校長陳月端親自向與會者說明。中央社記者林巧璉攝 112年2月21日
中山大學與高雄大學兩校重啟合校協商，21日在高雄大學校內舉辦說明會，由高大校長陳月端親自向與會者說明。中央社記者林巧璉攝 112年2月21日
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（中央社記者林巧璉高雄21日電）中山大學、高雄大學重啟合校協商，高大今天舉行校內說明會，校長陳月端強調，相關流程需經校務會議通過，近期將開臨時校務會議，確認是否同意以「國立中山大學」名稱合校。

國立高雄大學今天在校內國際會議廳舉辦說明會，共有約400名教職員工生、校友出席。陳月端主持說明會時說，近期將開臨時校務會議，如通過以中山大學為名合校，所有流程才會往下走。

陳月端提及，去年12月中山來文「同意兩校進行合併，合併後之校名維持以國立中山大學名稱為之。」今年2月6日高大也回文，本學期將召開說明會，再依臨時校務會議，研議合校可能性。

「難道我們大高雄沒有一所偉大的大學能成為大南方智庫嗎？」陳月端強調，大者恆大，跨域才是王道。當中央在找南方智庫、分配教育資源時，通常都到成功大學就停了，沒有想到中山、高大。合校可以資源整合，爭取更多資源，成為大南方人才培育基地。

針對校內學生、員工最在意的權益問題，陳月端表示，合校事宜都要經校務會議討論，依國立大學合併推動辦法第11條，合併後無條件納編原有教職員；學生的學籍、學位和學程等也依現行規定保障。

土環系大一生吳同學接受中央社記者訪問時說，不同意合校，因考上的是高雄大學，如果畢業證書是中山大學，等於自己的學校沒了。但另一個土環系的林同學認為，若合校能爭取更多資源，對師生都是好事，至於校名就看協商結果。

法律系大四生吳同學表示，法學院是高大特色，即使未來合校也不會改變此一事實；但如果未來校名變成「中山大學高大校區」，就不贊成合校。

陳月端接受媒體聯訪表示，未來合校事宜都會在兩校取得共識的情況下，共同發布。（編輯：吳協昌）1120221

中山大學與高雄大學重啟合校協商，高大21日在校內舉辦說明會，校長陳月端主持說明會時指出，近期將開臨時校務會議，如通過以中山大學為名合校，所有流程才會往下走。中央社記者林巧璉攝 112年2月21日
中山大學與高雄大學重啟合校協商，高大21日在校內舉辦說明會，校長陳月端主持說明會時指出，近期將開臨時校務會議，如通過以中山大學為名合校，所有流程才會往下走。中央社記者林巧璉攝 112年2月21日
中山大學與高雄大學兩校重啟合校協商，高大校長陳月端21日強調，相關流程需經校務會議通過，近期將開臨時校務會議確認是否同意以「國立中山大學」名稱合校。圖為高雄大學校園一景。中央社記者林巧璉攝 112年2月21日
中山大學與高雄大學兩校重啟合校協商，高大校長陳月端21日強調，相關流程需經校務會議通過，近期將開臨時校務會議確認是否同意以「國立中山大學」名稱合校。圖為高雄大學校園一景。中央社記者林巧璉攝 112年2月21日
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