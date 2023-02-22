更多編輯台推薦新聞：
書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦
生活

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
史上首次 國軍下半年將以營級部隊規模赴美交流
首頁 / 地方

芬園鄉貓羅溪自行車道 驚見眼鏡蛇雨傘節出沒

2023/2/22 15:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）有民眾發現彰化芬園鄉舊社村及竹林村靠近貓羅溪的自行車道，有眼鏡蛇及雨傘節出沒，彰縣府農業處人員指出，可能是民間團體放生，呼籲民眾一旦發現通報農業處捕捉。

彰化芬園鄉舊社村及竹林村附近靠近貓羅溪的自行車道，吸引不少民眾利用假日騎自行車或健行，有民眾在自行車道發現已經死亡的雨傘節，拍下照片張貼在臉書（Facebook），貼文指出如果被眼鏡蛇或雨傘節等毒蛇咬到，後果不堪設想，希望相關單位注意毒蛇出沒問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化縣政府農業處人員今天說明，根據民眾拍下的照片，死亡的雨傘節長度約有150公分，應是成蛇，芬園鄉除了靠近貓羅溪的自行車道有毒蛇出沒，也有民眾通報在芬園芬草路看見眼鏡蛇。

農業處指出，毒蛇出沒的原因很多，除了有民間團體放生作功德外，也不排除是清明節快到了，民眾為整理墓園燒雜草，將毒蛇趕出巢穴，呼籲民眾一旦發現毒蛇，千萬不要挑釁，通報119或農業處捕捉。（編輯：陳仁華）1120222

#彰化縣政府農業處
#貓羅溪
#芬園鄉
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族