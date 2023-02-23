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仁愛院區病助哭訴遭剝削 北市聯醫：人力無不足

2023/2/23 13:55
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（中央社記者陳昱婷台北23日電）北市聯醫一名病房助理今天哭訴，院內人力嚴重不足，她除了病房內照護工作，還要支援病房外業務，讓她感到被剝削。北市聯醫回應，人力並沒有不足，已增加獎勵並分層分工。

台北市立聯合醫院企業工會今天上午在仁愛院區門口舉行記者會，成員高舉「病房助理人力不足」、「我過勞你過橋」標語，要求聯醫補足缺額，打破嚴重過勞導致勞工離職、人力更加不足的惡性循環。

仁愛院區病房助理胡小姐在會中表示，病助工作繁雜，不只包辦病房內的鋪床單、換尿布、管灌餵食、衛教等工作，還被要求服務病房外業務，送病人往返開刀、洗腎或檢查等，每天照顧15到22床是常態。

胡小姐哽咽地說，仁愛院區工作環境令人傻眼，她感到自己被剝削，無法好好地照顧病人，呼籲家屬不要讓自己的親人住進來，並強烈要求聯醫高層解決傳送人員人力嚴重不足，導致病助必須負擔額外支援工作的問題。

與會的聯醫工會理事吳承恩指出，病助受過完整照護訓練，是合格照顧服務員，原本人力就已經緊繃，近幾年又因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發離職潮，加上聯醫參與住院整合照護服務試辦計畫後，工作負擔愈來愈重。

吳承恩質疑，工會接獲病助陳情後，積極寄信、拜訪或發文給院方，院方卻不願正式協商，而是繞過工會私下找病助進行基層座談，甚至威逼利誘要求配合，毫無誠意。

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聯醫仁愛院區副院長林志陵會後回應，近年常規急性病房配合疫情降載同時開設專責病房，內部有進行工作量調整並縮減每人照護的床位數，所以雖然人力的確有流失，但並沒有不足，照顧人數也沒有因為實施住院整合照護而增加。

林志陵指出，目前除了持續招募人力外，獎勵制度也配合增加，並訂定工作內容分配，讓照顧人力分層分工，減少人員辛勞、兼顧醫療品質，未來將持續加強員工關懷與溝通。（編輯：張銘坤）1120223

#聯醫工會
#仁愛院區
#林志陵
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