北市4大公司人事 黃子哲擬接台北花卉副董事長

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市長蔣萬安上任後，北農等4大公司的高層人事受關注。市府擬安排曾任蔣萬安競選辦公室發言人的鄭世維接漁產公司董事長，另名發言人黃子哲則可望接任花卉公司副董事長。

台北市產業發展局長陳俊安今天表示，相關人事案都在進行中，會以服務市民、維持產銷及連結產地的原則，徵詢最合適人選，一起加入台北隊，替市民服務。黃子哲接受媒體電訪時說，一切以市府公布為主。

台北市政府持有部分股權的4大公司，包含台北農產運銷股份有限公司、台北漁產運銷股份有限公司、台北畜產運銷股份有限公司、台北花卉產銷股份有限公司，因與民生消費有關，過去常引發政治角力，董事長、總經理的人選備受外界關注。

繼昨天傳出由鄭世維接任台北漁產董事長，今天又傳出曾任蔣萬安競選辦公室發言人、國民黨文傳會副主委黃子哲可能接任台北花卉副董事長。

知情人士透露，北市府日前已通過遴選，公文近期將送至台北花卉公司，預計3月中旬召開臨時董事會，人事案將可出爐。（編輯：蕭博文）1120223