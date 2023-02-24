新北九份紅燈籠祭登場 延續巡山祈福傳統促觀光

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「九份紅燈籠祭」24日晚間在新北市瑞芳區九份昇平戲院廣場點燈，市府盼望透過紅燈籠祭的品牌，帶動九份山城夜色的觀光產業人潮。（新北市府觀光旅遊局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月24日

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）「九份紅燈籠祭」今晚於新北市瑞芳區九份昇平戲院廣場點燈，展開為期1個月打卡及提燈夜遊山城活動。市府盼透過紅燈籠祭的夜色活動延續火把巡山祈福傳統，帶動九份觀光人潮。

新北市副市長謝政達今晚在「九份紅燈籠祭」活動致詞表示，九份當地早有「持火把巡山祈福」的習俗，紅燈籠祭希望延續火把節祈福的傳統，重新打造紅燈籠品牌，讓整個山城充滿喜氣洋洋。

新北市觀旅局發布新聞稿指出，「九份紅燈籠祭」活動自今晚起至3月26日止，為期1個月，期間每天晚間6時至晚上10時持續點亮山城。

「九份紅燈籠祭」活動，觀旅局表示，以五番坑公園、金山巖、昇平戲院前廣場及九份老街周邊為主，分設不同主題的燈籠造景打卡點。金山巖是月老廟，以代表愛情的粉紅色為基底，設計「珍愛結好緣分」互動裝置。

觀旅局指出，昇平戲院是新北市歷史最老的戲院，曾見證在地繁華的人文歷史，這次在廣場拉起璀璨燈籠海，塑造具有九份特色的紅燈籠意象。豎崎路上的小公園也布置「祈福許願牆」，讓遊客懸吊祈福卡帶來好財運。

另外，瑞芳區與日本香川縣琴平町於2018年簽署「友好交流協定書」結為姐妹市，觀旅局表示，這次在五番坑公園設置打卡裝置，除懸掛象徵「平安、光明、團圓」的九份紅燈籠外，還有代表琴平町的金色燈籠，播放香川縣琴平町的影片，彼此文化交流。

新北市瑞芳警分局指出，活動期間將加強交通疏導及取締違規，維護當地交通順暢。景點地區將透過3階段管制措施，利用當地停車場容納量以評估遊客總量管制，並增設移動式測速照相遏止超速違規。提醒用路人若往返宜蘭、花蓮，可多利用清晨等離峰時段行走台2線。（編輯：戴光育）1120224