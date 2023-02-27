228中樞紀念儀式移師台南 市府推人權月活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市政府在2月籌劃人權月系列活動，文化局除了推出線上活動，並透過講座等多元方式推廣人權教育。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南27日電）今年二二八事件週年中樞紀念儀式將移師台南舉辦，台南市政府同步籌畫人權月系列活動，文化局除了推出線上活動，並透過媒體平台podcast、講座等多元方式推廣人權教育。

台南市政府文化局今天新聞稿指出，今年人權月系列活動，於2月4日出版「漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ」專書，配合新書出版，文化局同步規劃漫漶時光人權場址節目於「等待天光」Podcast上；25日邀請作者於王育德紀念館舉辦新書講座，分享田野調查期間見聞與未收錄於書中的小故事。

台南市文化局指出，紀錄片「如果沒有二二八–台南後壁的見證者：賴松輝」將於明天上映；另外，預計4月結合過往調研成果，在全台南共6處人權歷史場址設置「正義與勇氣之路」標示，辦理人權走讀等各項活動。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南一直致力轉型正義與人權推動，2013年啟動台南市政治受難者及關係人口述歷史計畫、2018年王育德紀念館在台南吳園開幕，2019年台灣第一個人權場址於林子內教會揭牌。

黃偉哲指出，2020年完成台灣第一本人權歷史場址專書，並推出第一個人權podcast節目「等待天光」、出版「湯德章生命故事」繪本書及辦理插畫藝術展；20 21年則有「本町草花街的台語博士：王育德的故事」繪本上市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃偉哲指出，2022年更是成果豐碩的一年，除了台灣第一座複合人權紀念碑「正義與勇氣之路」揭幕，台南市二二八紀念館開幕啟用，並發表以吸引年輕族群為目標的「摩沙島大冒險」線上人權遊戲。

黃偉哲表示，二二八不是單一事件，隨後實行長期戒嚴與白色恐怖的威權統治下，仍有許多默默無名的受難者被迫隱藏在黑暗中，唯有了解每一名受難者如何受到迫害、歧視與犧牲，才能讓公平與正義真正落實，這也是台南市未來長期目標。（編輯：孫承武）1120227