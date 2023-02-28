廠商油漆染藍雙溪 新北環保局：最重可罰300萬

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新北市環保局27日查獲承攬雙溪區雙溪國小運動場整修工程廠商，竟將剩餘藍色油漆倒入排水溝釀污染，隨即依違反水污染防治法告發。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月28日

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府環保局今天表示，27日查獲承攬雙溪區雙溪國小運動場整修工程的廠商，將剩餘藍色油漆倒入排水溝，廢水污染雙溪。已依違反水污染防治法告發，最重可罰新台幣300萬元。

環保局表示，27日下午4時接獲民眾舉報，雙溪區雙溪河川不知何故遭染成藍色。雙溪區清潔隊員協助溯源，沿線盤查排水溝，確認藍色廢水由雙溪國小旁排水溝排出。

環保局新聞稿說，稽查人員進入校園蒐證後，查獲有藍色油漆傾倒水溝痕跡，通報校方人員以棉布圍堵出水口避免污染擴大。

環保局表示，油漆若大量倒入河川，將造成水質溶氧下降及色度增加，對魚體及生態會有不良影響。稽查員現場採水檢測分析各項重金屬及有機物，都沒有急毒性；因雙溪溪水流速湍急，後續監控溪水已恢復正常，污染並未擴大。

環保局表示，除要求廠商清理完成，也聯繫校方依承攬合約規定罰則辦理。另通知工程案統包廠商某營造公司，說明施工人員行為已違反水污染防治法規定，後續環保局將告發處分，最重將罰新台幣300萬元。（編輯：方沛清）1120228