廠商油漆染藍雙溪 新北環保局：最重可罰300萬
2023/2/28 16:14（2/28 16:56 更新）
新北市環保局27日查獲承攬雙溪區雙溪國小運動場整修工程廠商，竟將剩餘藍色油漆倒入排水溝釀污染，隨即依違反水污染防治法告發。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月28日
（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府環保局今天表示，27日查獲承攬雙溪區雙溪國小運動場整修工程的廠商，將剩餘藍色油漆倒入排水溝，廢水污染雙溪。已依違反水污染防治法告發，最重可罰新台幣300萬元。
環保局表示，27日下午4時接獲民眾舉報，雙溪區雙溪河川不知何故遭染成藍色。雙溪區清潔隊員協助溯源，沿線盤查排水溝，確認藍色廢水由雙溪國小旁排水溝排出。
環保局新聞稿說，稽查人員進入校園蒐證後，查獲有藍色油漆傾倒水溝痕跡，通報校方人員以棉布圍堵出水口避免污染擴大。
環保局表示，油漆若大量倒入河川，將造成水質溶氧下降及色度增加，對魚體及生態會有不良影響。稽查員現場採水檢測分析各項重金屬及有機物，都沒有急毒性；因雙溪溪水流速湍急，後續監控溪水已恢復正常，污染並未擴大。
環保局表示，除要求廠商清理完成，也聯繫校方依承攬合約規定罰則辦理。另通知工程案統包廠商某營造公司，說明施工人員行為已違反水污染防治法規定，後續環保局將告發處分，最重將罰新台幣300萬元。（編輯：方沛清）1120228
新北市環保局27日下午獲報指雙溪區雙溪河川遭染成藍色，經清潔隊員協助溯源盤查，確認藍色廢水由雙溪國小旁排水溝排出，追查發現為承攬雙溪國小運動場整修工程廠商將剩餘藍色油漆倒入排水溝所致。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月28日
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