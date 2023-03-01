打造台東客家學堂新風貌 草地音樂會5日登場

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東縣政府將於3月5日在「台東客家學堂」辦理草地音樂會，台東縣長饒慶鈴表示，藉由此次音樂會開始，縣政府每季將會於學堂辦理客家相關主題活動。

饒慶鈴今天告訴媒體，保存客家文化是縣政府重要工作之一，期望透過音樂會及每年好米收冬祭活動，推廣客家音樂與米食文化，傳揚客家精神，縣政府已受邀參加112年「世界客家博覽會」將台東客家文化發揚光大。

另外，為鼓勵民眾參與認證考試及增進客語能力，縣政府規劃開設112年客語深根課程班，如辦理初階客語課程、或在客家學堂開設客語教學課程、客語認證班等，加強客語使用能力，鼓勵全民學習。

台東縣政府民政處發布新聞稿表示，民政處將於5日在「台東客家學堂」辦理草地音樂會，未來每季將會在學堂辦理客家相關主題活動，以期將客家學堂打造為台東市客家文化重點場域，凝聚客家向心力，並為學堂帶來新氣象。

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民政處表示，客家學堂音樂會將於5日下午2時30分開始，由德國法蘭克福國家歌劇院小提琴手蔡侑霖、台東縣客家婦女協會理事長鍾環如領銜「台東縣客家合唱團」及鋼琴老師郭明瑛一同演出。

民政處指出，蔡侑霖為台東子弟，目前於縣政府服替代役中，難得機會特別邀請擔任此次音樂會小提手；鍾環如為龍田國小退休校長，熱心發揚客家文化，特別邀請所的成立「台東客家合唱團」擔任合唱；郭明瑛為台東著名鋼琴老師，也是蔡侑霖的母親，擔任鋼琴伴奏，這次音樂會能母子同檔合作演出，也為美談。音樂會採自由入座，現場備有茶點，歡迎民眾共享美好的下午時光。（編輯：郭諭儒）1120301