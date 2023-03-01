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牛煦庭宣布參選桃園立委 點名林飛帆共同參戰

2023/3/1 15:46（3/1 16:01 更新）
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國民黨籍桃園市議員牛煦庭2月才恢復國民黨籍與黨權，他1日正式宣布投入2024桃園市立法委員第一選區選戰，要透過參選，為「躺平的世代」找到新出路。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 112年3月1日
國民黨籍桃園市議員牛煦庭2月才恢復國民黨籍與黨權，他1日正式宣布投入2024桃園市立法委員第一選區選戰，要透過參選，為「躺平的世代」找到新出路。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 112年3月1日
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（中央社記者葉臻桃園1日電）國民黨籍桃園市議員牛煦庭，今天宣布爭取桃園市第1選區立委黨內提名，並點名民進黨前副秘書長林飛帆，一同代表年輕世代挺身而出，接受選民的考驗。

牛煦庭2月3日才恢復國民黨籍與黨權，他今天宣布投入2024桃園市立法委員第1選區（蘆竹、龜山、桃園區大檜溪15里）選戰，要透過參選，為「躺平的世代」找到新出路，並點名林飛帆一同參選、進行直球對決。

牛煦庭表示，比起選區現任的民進黨立委鄭運鵬，他更期待與太陽花學運總指揮、民進黨重點栽培的青年代表林飛帆一決勝負；鄭運鵬去年參選桃園市長時，林飛帆就擔任政策平台召集人，相傳也規劃補選立委。

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牛煦庭說，他和林飛帆都代表年輕世代，有責任挺身而出，接受選民的考驗，希望林飛帆能脫離同溫層，下來選區決勝負；他也會逐步發表公約與政見，全力以赴，爭取選民認同。

牛煦庭也提出競選立委的3大目標，包括國際視野、在地服務；加速落實地方建設、協助新市府爭取中央資源；以及追求社會公平正義、確保食安與物價穩定、讓弱勢勞工不再血汗等。（編輯：李錫璋）1120301

#林飛帆
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