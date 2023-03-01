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北市都審130快速通關 案情單純適法30天完成審查

2023/3/1 18:12
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（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市都發局今天表示，為提升都審效能，即起啟動「都審130快速通關專案」，案情單純無突破法令原則性規定案件可適用「行政流程1次通關，30日內完成審查程序」快速機制。

都發局今天發布新聞稿指出，台北市都市設計審議制度自民國104年開始興革，全力落實分級分流審議，平均行政時程已由原90天縮減至50天。

不過，近年來案件量增加，且因法令多已有相對穩定、明確的規範，所以針對民間及小型公共工程案件提出「都審130快速通關專案」，案件通過幹事會可直接提送委員會審議，縮短時程讓民眾有感。

專案可適用的案件類型，都發局表示，包括「專案程序案件」，符合原則性規定及容積獎勵值明確的條件，幹事會通過後可直接提專案委員會，省去原本須修正書圖重新申請的時間，案件得以「行政流程1次通關，30日內完成審查程序」，預估約有40%以上案件受惠。

其次，為「簡化程序案件」，提升主持人層級，由都發局副局長主持，府內委員組成為主，縮短排會時間。

都發局指出，都市設計審議時效須透過公私協力方式持續精進，未來將嚴格把關送審圖說品質，若申設單位未能於1天內補齊書圖則先退補正。透過申設單位填寫滿意度調查表檢討優缺失，持續精進審議程序。（編輯：戴光育）1120301

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