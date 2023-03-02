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蔡其昌爭取台中外埔桐花步道 預計112年底完工

2023/3/2 12:27
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）立法院副院長蔡其昌爭取台中市外埔區水流東休閒農業區桐花步道周邊整體營造計畫，今天爭取第5期改善工程預算，外埔桐花步道全線預計112年底全數完工。

台中市外埔區水流東休閒農業區桐花步道周邊整體營造計畫，是發展外埔區永豐里獨特地景及產業合一的城鎮計畫，擁有外埔區特有地景「水流東」河階台地景觀、桐花步道、高鐵觀景台、農夫市集等景點。

蔡其昌自109年起陸續爭取桐花步道周邊環境改善計畫，先前已向中央爭取新台幣3081萬的預算，增設彩繪稻田景觀台、酒莊及稻田地景營造、文化廊道營造改善、永豐古道修繕等建設，今天邀集相關單位現勘，爭取第5期改善工程800萬預算，興建桐心鋼橋及花現桐心廣場。

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蔡其昌表示，透過桐心鋼橋將永豐古道與桐花步道串聯，同時設置花現桐花廣場供民眾休憩與打卡拍照，藉此提升外埔區居民生活品質及吸引外來遊客前來觀光遊憩，盼透過一條步道帶動地方的整體發展。永豐里長洪俊義說，預計4月辦理外埔桐花季相關活動。

農委會水保局台中分局長邱啟芳指出，改善計畫共分五期，1至3期已完工，第4期施工中，預計7月底前完工，第5期正辦理設計，將於5月底發包施工、112年底前完工。（編輯：卞金峰）1120302

#蔡其昌
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