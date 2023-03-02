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跨黨派演舞台劇 黃捷：挑戰新任務

2023/3/2 17:24（3/2 18:26 更新）
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無黨籍高雄市議員黃捷（右）2日公開宣布將挑戰新任務、參演舞台劇，並秀出與國民黨台北市議員徐巧芯（右2）等人合照，引發網友議論。（全民大劇團提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月2日
無黨籍高雄市議員黃捷（右）2日公開宣布將挑戰新任務、參演舞台劇，並秀出與國民黨台北市議員徐巧芯（右2）等人合照，引發網友議論。（全民大劇團提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月2日
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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市議員黃捷今天在臉書發文表示，將挑戰新任務出演舞台劇，並放上與國民黨台北市議員徐巧芯等人合照，引發網友議論。有網友不習慣2人合照，也有人直呼「這個女團不得了！」

無黨籍高雄市議員黃捷今天在臉書（Facebook）發文表示，將挑戰新任務，參與全民大劇團嘲諷喜劇「丞相，起風了」的高雄衛武營場演出。

黃捷說，此劇探討網軍與網路霸凌，相信大家不陌生，也會有各種幽默時事哏，她很期待拿到劇本。這次巡演，劇團找林辰唏擔任女主角，以及4名跨黨派政治人物，分別在不同縣市演出男主角的初戀情人。

黃捷說，她們4人接下來還會一起練歌、練舞、拍女團偶像照，算是非常罕見的畫面。邀大家進場觀看，希望透過這齣戲，讓大家對網路環境有不同的體認。

黃捷的貼文一出，引起網友熱烈討論，有網友留言說「這個女團不得了」、「巧芯、黃捷成好姐妹了」，但也有網友認為「這叫做團結，互相站台，拉高名氣」。

全民大劇團「丞相，起風了」將於6月起陸續在台北國家戲劇院、高雄衛武營國家歌劇院、新竹縣政府文化局演藝廳及台中市中山堂演出。

這次巡演劇團找來金鐘得主林辰唏擔綱女主角，邀約包括徐巧芯、黃捷、民眾黨發言人徐千晴及民進黨青年部副主任謝子涵等4人，分別在不同縣市演出劇中男主角的初戀情人。（編輯：張雅淨）1120302

#黃捷成
#徐巧芯
#林辰唏
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