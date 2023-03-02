高虹安查棒球場排水預算 綠議員：應先改善工程

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民進黨新竹市議員楊玲宜（前背對者）2日表示，新竹市立棒球場排水系統的設計被分散在球場各個細部設計工程裡，市長高虹安當然會找不到排水工程預算編列，卻直接誤以為是被前市府刪除或挪用、有弊端等，這是污衊承辦人員失職涉及不法，打擊其士氣。圖為楊玲宜日前視察新竹市立棒球場情形。（楊玲宜提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月2日

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（中央社記者郭宣彣新竹市2日電）新竹市棒球場案，市議員楊玲宜今天質疑，市長高虹安要調查棒球場排水系統預算何去何從，是在汙衊承辦失職，應加速改善排水；竹市府回應，這是人民納稅錢，市府有責任把關。

鏡週刊日前報導，依據新竹市立棒球場預算執行文件，原編列的排水工程費疑遭刪除。高虹安昨天開新竹市立棒球場時事回應記者會時表示，將追查廠商是否施作排水工程卻漏列表，或是否預算遭刪除、挪用

高虹安指出，民國107年的新竹棒球場新建工程計畫書中確實有包含3項排水工程，統包工程採購契約中的價目表也有排水工程項目，但在後續的估驗計價明細總表內卻未找到相關項目。

對此，楊玲宜今天在臉書（Facebook）發文表示，一般中央所核定的經費計畫書，是依地方政府所提出的計畫概算而核定經費，待工程招標發包後，進入到細部設計核定的階段，會有更細部的經費概算。

楊玲宜說，以竹市棒球場為例，106年8月至107年11月，是以一般球場排水工程（無地下室）估列預算，項目分別有球場回填覆土工程、球場排水級配工程、球場排水板及排水管，預算經費為新台幣4090萬元。

楊玲宜表示，統包商決標簽約時預算經費為2219萬元，進入細部設計核定時，為回應地里民停車需求，增設一座地下室停車場，因此增加整體排水系統的施作項目與經費，涵蓋球場草皮區與紅土區的土層設計，地下室停車場頂板上的落水頭與排水管。

楊玲宜表示，由此可見，排水系統的設計確實被分散在球場各個細部設計工程裡。棒球場排水設計不良是明確事實，在未完成驗收前若發現問題，市府有責任要求限期改善，別再為了進行政治操作，忽略市政要事。

新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，任何預算的變動甚至刪除，會涉及到預算挪用的問題，並且連帶影響後續的監工、估驗、驗收程序，統包工程契約中的項目是有排水工程，既然有特別編列預算，後續的預算書及估驗表也應要呈現。

施淑婷說，消失的工程項目是統包商提出細部預算書等缺失，當時市府並未詳加審核，竟核定刪除排水預算的預算書，為明顯缺失，工程所花的都是人民納稅錢，市府有責任幫把關。（編輯：陳清芳）1120302