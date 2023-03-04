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宜縣蘇澳溪分洪工程行政院54億元核定 國內第2座

2023/3/4 18:07（3/4 18:11 更新）
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宜蘭縣政府4日表示，行政院日前核定「蘇澳溪分洪工程計畫」，這是繼員山子分洪工程後，全國第2座分洪工程，預估最快民國116年底完工，117年啟用。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月4日
宜蘭縣政府4日表示，行政院日前核定「蘇澳溪分洪工程計畫」，這是繼員山子分洪工程後，全國第2座分洪工程，預估最快民國116年底完工，117年啟用。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月4日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）宜蘭縣政府表示，行政院日前核定蘇澳溪分洪工程計畫，總經費達新台幣54.13億元，這是繼新北市員山子分洪工程後，全國第2座分洪工程，預估最快民國116年底完工，117年啟用。

宜蘭縣政府水利資源處今天發布新聞稿指出，颱風「梅姬」於99年在蘇澳鎮降下超大豪雨，造成嚴重災情，經濟部水利署協助縣府於100年陸續辦理「蘇澳溪水系治理規劃檢討」及「縣管河川蘇澳溪水系分洪道規劃」，並於109年完成環境影響評估審查。

水利資源處表示，宜蘭縣長林姿妙於110年11月間陪同政務委員吳澤成及水利署現場勘查後，林姿妙指示積極配合，並擬定「蘇澳溪分洪工程計畫」報請中央審議，2日獲得行政院同意辦理。

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蘇澳溪分洪工程計畫，水利資源處指出，分洪隧道設施為長度約2.4公里、淨寬約10.5公尺，其餘還包含防砂壩、攔河堰及分洪堰等設施。

水利資源處表示，分洪隧道出口位於內埤海岸南側，宜蘭縣府已進行用地協調，並著手設計發包等前置作業，預估最快116年底完工，117年啟用，屆時除能大幅改善蘇澳地區淹水問題，更能解決集結商港、漁港及軍港於一身的蘇澳港淤積問題。（編輯：戴光育）1120304

#宜蘭縣政府水利資源處
#林姿妙
#行政院
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