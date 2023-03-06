更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬6局上灌6分 台灣1比11落後
首頁 / 地方

愛在嘉義食物銀行開張 提供弱勢邊緣戶緊急需求

2023/3/6 15:21（3/6 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市愛在嘉義婦幼關懷協會與民進黨嘉義市黨部合辦的「愛在嘉義食物銀行」6日在市黨部開張，民進黨嘉義市議員暨市黨部主委黃露慧（中）籲更多資源投入。中央社記者黃國芳攝 112年3月6日
嘉義市愛在嘉義婦幼關懷協會與民進黨嘉義市黨部合辦的「愛在嘉義食物銀行」6日在市黨部開張，民進黨嘉義市議員暨市黨部主委黃露慧（中）籲更多資源投入。中央社記者黃國芳攝 112年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義市愛在嘉義婦幼關懷協會與民進黨嘉義市黨部合辦的「愛在嘉義食物銀行」今天在市黨部開張，提供急難救助、弱勢邊緣戶的需求，希望藉此能幫助弱勢家庭度過難關。

「愛在嘉義食物銀行」今天成立並開張，已有民生用品物資陳列上架，民進黨籍嘉義市議員暨市黨部主委，並兼愛在嘉義婦幼關懷協會理事長的黃露慧、台灣食物銀行聯合會理事長方荷生、嘉義市社會處長黃毅晨共襄盛舉。

黃露慧致詞表示，在市黨部成立「愛在嘉義食物銀行」，作為各界捐贈物資，以及申請戶領取物資等用途使用，希望食物銀行能即時幫助非中低收入的邊緣戶、急難救助戶，對於申請人會每半年審查資格，讓物資用在真正有需求的民眾。

黃露慧指出，目前與台灣食物銀行聯合會合作，另外也會洽商在地商店、大型量販店捐贈物資，希望有更多資源投入幫助弱勢家庭度過難關。

方荷生表示，嘉義市成立具有規模的食物銀行，非常樂見「公益共享」能在地方穩定運作、持續成長，藉此能幫助更多民眾。

黃毅晨表示，愛在嘉義婦幼關懷協會成立食物銀行，市府樂觀其成，也期待公私協力，讓弱勢民眾得到更多幫助。（編輯：謝雅竹）1120306

#黃露慧
#方荷生
#黃毅晨
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族