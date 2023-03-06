台灣綠色立委聯盟澎湖行 陳光復提4大需求

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澎湖縣長陳光復（2排左9）6日向來訪的台灣綠色立委聯盟等一行人，提出澎湖軍公教離島加給年資加成、離島建設基金補足300億、增設新兵訓練中心及澎防部東衛拱北營區土地取回等4大需求。中央社 112年3月6日

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（中央社澎湖縣6日電）澎湖縣長陳光復今天向來訪的台灣綠色立委聯盟等一行人，提出澎湖軍公教離島加給年資加成、離島建設基金補足300億、增設新兵訓練中心及澎防部東衛拱北營區土地取回等4大需求。

台灣綠色立委聯盟一行80餘人，今天由秘書長謝欣霓率領下抵澎湖，同時參訪地方建設的成果，包括總統府秘書長林佳龍與前立法院長蘇嘉全、綠盟創會長的前立委廖本煙等多名成員，陳光復率縣府團隊熱烈歡迎。

陳光復表示，澎湖與金馬兩縣軍公教離島加給長期存在不公平現象，首任縣長內成功爭取提升提離島加給，但與金馬兩縣有落差，他未放棄仍努力爭取軍公教離島加給比照金馬三級同等待遇。去年底獲前行政院長蘇貞昌同意提升至新台幣9790元，自今年5月1日起實施，未來仍將持續爭取離島年資加成，比照金馬同等待遇。

陳光復說，離島建設基金是澎湖整體建設發展很重要的經費來源，但離島建設基金設置以來逐漸用罄，為提升離島基礎民生建設及健全產業發展，建請中央撥補足到300億元，讓縣府能透過各項綜合計畫的實施，加速離島縣政發展。

陳光復表示，前政務委員張景森民國108年前來討論陸軍澎湖防衛指揮部莒光營區部分遷建至拱北營區，但後續行政院皆未編列經費。對此，他建請國防部還回縣府價購澎防部遷建用地。

陳光復提到，活絡澎湖經濟，國防部應善用澎湖空置營區，並增設新兵訓練中心，紓解台灣本島役男入營塞車情事，增強地方產業與發展，帶動地方觀光經濟商機。（編輯：黃世雅）1120306

台灣綠色立委聯盟一行人6日抵達澎湖，澎湖縣長陳光復（右3）率縣府團隊熱烈歡迎。中央社 112年3月6日